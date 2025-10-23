Тебас о матче в Майами: «Игроки «Реала» говорили одно и то же – «фальсифицирует, фальсифицирует, фальсифицирует». Если они посмеют что-то сказать наперекор клубу...»

Хавьер Тебас прокомментировал позицию «Реала» относительно матча в США.

Ранее Ла Лига сообщила о переносе матча между «Барселоной» и «Вильярреалом », который планировалось провести в Майами. Тебас ответил на вопрос о причинах отмены.

«Много разных обстоятельств. Не одно, не два, не три, не четыре, а гораздо больше. Процесс непростой. Мы обратились в УЕФА, и они неохотно согласились... Еврокомиссар тоже. Многое должно сложиться.

Игроки «Реала» только и знали, что говорить «фальсифицирует, фальсифицирует, фальсифицирует». Я слушаю Куртуа , и это похоже на речь [директора «Реала»] Хосе Анхеля Санчеса, они говорят одно и то же.

Конечно, что еще могут сказать игроки «Реала »? Если они посмеют что-то сказать наперекор...» – сказал президент Ла Лиги.

Тебас об отмене матча в Майами: «Он не входил в десятку главных целей Ла Лиги. В моей жизни не существует слова «неудача», мы будем продолжать пытаться. Поражение – это субъективно»