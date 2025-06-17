Боец UFC Топурия показал, как играет в футбол: «Ничего не хочу сказать, но «Реалу» нужен Матадор»

Илия Топурия показал свои футбольные навыки.

Непобежденный бывший чемпион UFC в полулегком весе опубликовал ролик, в котором вместе с приятелями играет в футбол и забивает голы.

«Ничего не хочу сказать, но «Реалу » нужен Матадор», – написал боец с испанским и грузинским паспортами.

Поединок за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе между Топурией и Чарльзом Оливейрой возглавит UFC 317. Мероприятие пройдет в ночь на 29 июня в Лас-Вегасе, штат Невада.

Чемпион UFC Топурия считает себя фанатом «Реала» и просит бой на «Сантьяго Бернабеу». Но после этого интервью его ненавидит весь Мадрид