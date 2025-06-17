Боец UFC Топурия показал, как играет в футбол: «Ничего не хочу сказать, но «Реалу» нужен Матадор»
Илия Топурия показал свои футбольные навыки.
Непобежденный бывший чемпион UFC в полулегком весе опубликовал ролик, в котором вместе с приятелями играет в футбол и забивает голы.
«Ничего не хочу сказать, но «Реалу» нужен Матадор», – написал боец с испанским и грузинским паспортами.
Поединок за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе между Топурией и Чарльзом Оливейрой возглавит UFC 317. Мероприятие пройдет в ночь на 29 июня в Лас-Вегасе, штат Невада.
Чемпион UFC Топурия считает себя фанатом «Реала» и просит бой на «Сантьяго Бернабеу». Но после этого интервью его ненавидит весь Мадрид
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Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Илии Топурии
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