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Илия Топурия: «Стиль Оливейры идеально подходит, чтобы вырубить его в первом раунде»

Илия Топурия уверен, что победит Чарльза Оливейру досрочно.

«Чарльз – прекрасный боец. Я бы даже сказал, что он легенда. Один из немногих действующих бойцов, кто заслуживает подобной похвалы.

Но правда заключается в том, что его стиль идеально подходит для того, чтобы вырубить его в первом раунде. Чарльз плохо двигается, у него нет подвижности», – сказал бывший чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.

Напомним, что поединок за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе между Топурией и Чарльзом Оливейрой возглавит 317-й номерной турнир промоушена. Ивент состоится в ночь на 29 июня в Лас-Вегасе, штат Невада.

Чарльз Оливейра: «Я бью сильнее, чем Топурия. В этом нет никаких сомнений»

Илия Топурия: «Чувствую себя таким сильным в легком весе. Прикоснусь к подбородку Оливейры – и он взорвется. Мои удары будут смертельными»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Championship Rounds
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