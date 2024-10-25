Чемпион UFC Топурия считает себя фанатом «Реала» и просит бой на «Сантьяго Бернабеу». Но после этого интервью его ненавидит весь Мадрид 😱
Уже завтра Илия Топурия и Макс Холлоуэй схлестнутся в главном поединке UFC 308.
Топурия представляет Испанию, хоть и имеет грузинские корни. Не так давно он обещал подраться на стадионе мадридского «Реала» - «Сантьяго Бернабеу».
И вообще - забавно, но предстоящий поединок тоже в каком-то смысле класико. Даже состоится в тот же день!
Но есть нюанс, который взбудоражил фанатов «Реала» в соцсетях.
Да, Ямаль круче Беллингема и Мбаппе, а Месси круче Роналду - такое мнение у чемпиона UFC.