Илия Топурия: «Чувствую себя таким сильным в легком весе. Прикоснусь к подбородку Оливейры – и он взорвется. Мои удары будут смертельными»

Илия Топурия обещает «взорвать» подбородок Чарльза Оливейры.

«Пришло время стать чемпионом в легком весе. Хочу подержать этот пояс. Это мой год.

Я чувствую себя таким сильным в легком весе. Прикоснусь к подбородку Оливейры – и он взорвется. Мои удары будут смертельными», – сказал чемпион UFC Илия Топурия в промо-ролике , посвященном UFC 317.

Напомним, что поединок за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе между Топурией и Оливейрой возглавит 317-й номерной турнир промоушена. Ивент состоится в ночь на 29 июня в Лас-Вегасе, штат Невада.

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