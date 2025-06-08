Илия Топурия: «Чувствую себя таким сильным в легком весе. Прикоснусь к подбородку Оливейры – и он взорвется. Мои удары будут смертельными»
Илия Топурия обещает «взорвать» подбородок Чарльза Оливейры.
«Пришло время стать чемпионом в легком весе. Хочу подержать этот пояс. Это мой год.
Я чувствую себя таким сильным в легком весе. Прикоснусь к подбородку Оливейры – и он взорвется. Мои удары будут смертельными», – сказал чемпион UFC Илия Топурия в промо-ролике, посвященном UFC 317.
Напомним, что поединок за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе между Топурией и Оливейрой возглавит 317-й номерной турнир промоушена. Ивент состоится в ночь на 29 июня в Лас-Вегасе, штат Невада.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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