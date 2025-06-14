Топурия провел тренировку в октагоне и обратился к Оливейре: «Не забудь взять подушку, Чарльз»

Илия Топурия обратился к Чарльзу Оливейры перед титульным боем.

«Не забудь взять подушку, Чарльз Оливейра», – подписал в соцсетях бывший чемпион UFC Илия Топурия нарезку с тренировки по MMA.

Напомним, что поединок за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе между Топурией и Чарльзом Оливейрой возглавит 317-й номерной турнир промоушена. Ивент состоится в ночь на 29 июня в Лас-Вегасе, штат Невада.

Илия Топурия: «Стиль Оливейры идеально подходит, чтобы вырубить его в первом раунде»

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