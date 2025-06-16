Медведев считает справедливым решение оставить «Пари НН» в РПЛ: «По совокупности всех факторов – да»
Александр Медведев считает справедливым решение оставить «Пари НН» в Мир РПЛ.
В понедельник РФС подтвердил, что нижегородский клуб примет участие в следующем розыгрыше высшего дивизиона России.
– Вы считаете решение оставить «Пари НН» в РПЛ справедливым?
– По совокупности всех факторов – да, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
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