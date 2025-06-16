Медведев считает справедливым решение оставить «Пари НН» в РПЛ: «По совокупности всех факторов – да»

Александр Медведев считает справедливым решение оставить «Пари НН» в Мир РПЛ.

В понедельник РФС подтвердил , что нижегородский клуб примет участие в следующем розыгрыше высшего дивизиона России.

– Вы считаете решение оставить «Пари НН» в РПЛ справедливым?

– По совокупности всех факторов – да, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев .

Медведев о том, почему «Зенит» проголосовал против сохранения «Пари НН» в РПЛ: «Они проиграли стыковую серию»