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Карасев о руке Гоцука в матче с «Зенитом»: «Сложнейший момент, на поле изменение траектории мяча не увидишь. Микроконтакты – чисто телевизионные дела, надо еще раз смотреть в ВАР‑центре»

Сергей Карасев объяснил эпизод с рукой Кирилла Гоцука в матче с «Зенитом».

В матче 27-м туре Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Пари НН» со счетом 2:1. На 17-й минуте мяч попал в руку защитнику нижегородцев Кириллу Гоцуку во время борьбы с Александром Соболевым. Главный арбитр встречи Сергей Карасев не зафиксировал нарушения правил.

Впоследствии в департаменте судейства и инспектирования РФС признали ошибочным решение судьи в данном эпизоде.

«Этот момент сложнейший. На поле определить нереально. На поле изменение траектории мяча никогда не увидишь.

Моя задача в том моменте – увидеть, чтобы не было толчка, оттянутой майки, что могло бы сбить нападающего от того, чтобы он выполнил свое техническое действие. Микроконтакты – чисто телевизионные дела, это надо еще раз смотреть в ВАР‑центре.

Корень ошибок заключается в человеческом факторе. Когда проходят сборы, у нас есть ежедневные лекции, иногда 60 судей, а 15 из них главные, они имеют три разных решения по одному эпизоду», – сказал арбитр ФИФА.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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