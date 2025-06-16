Карасев о руке Гоцука в матче с «Зенитом»: «Сложнейший момент, на поле изменение траектории мяча не увидишь. Микроконтакты – чисто телевизионные дела, надо еще раз смотреть в ВАР‑центре»
В матче 27-м туре Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Пари НН» со счетом 2:1. На 17-й минуте мяч попал в руку защитнику нижегородцев Кириллу Гоцуку во время борьбы с Александром Соболевым. Главный арбитр встречи Сергей Карасев не зафиксировал нарушения правил.
Впоследствии в департаменте судейства и инспектирования РФС признали ошибочным решение судьи в данном эпизоде.
«Этот момент сложнейший. На поле определить нереально. На поле изменение траектории мяча никогда не увидишь.
Моя задача в том моменте – увидеть, чтобы не было толчка, оттянутой майки, что могло бы сбить нападающего от того, чтобы он выполнил свое техническое действие. Микроконтакты – чисто телевизионные дела, это надо еще раз смотреть в ВАР‑центре.
Корень ошибок заключается в человеческом факторе. Когда проходят сборы, у нас есть ежедневные лекции, иногда 60 судей, а 15 из них главные, они имеют три разных решения по одному эпизоду», – сказал арбитр ФИФА.