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Сезон РПЛ-2025/26 пройдет с 18 июля по 16 мая. Розыгрыш Кубка стартует 29 июля, суперфинал – 24 мая

Названы даты проведения следующего футбольного сезона в России.

Сезон начнется 12 июля игрой за OLIMPBET Суперкубок России. Матчи первого тура Мир РПЛ пройдут с 18 по 21 июля, розыгрыш чемпионата завершится 16 мая 2026 года. 

Стыковые матчи между командами Мир РПЛ и Мелбет Первой лиги запланированы на 20 и 23 мая. 

Первый тур группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России пройдет 29-31 июля. Стартовый раунд Пути регионов состоится 5-7 августа. Суперфинал турнира пройдет 24 мая. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт РФС
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