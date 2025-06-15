«Легионеров в клубах должно быть максимум 3-4 человека. Зачем иностранные тренеры клубам из середине таблицы – пригласили, заплатили неустойку? Они не развивают наш футбол». Масалитин про РПЛ

Валерий Масалитин призвал ограничить число легионеров к клубах РПЛ.

– Говоря о нашем российском чемпионате, можно ли сказать, что у нас воспитываются тренера?

– Например «Зенит », он отослал Семака в «Уфу», он проявил себя и его вернули. Посмотрели, его подготовили и вернули. Надо готовить своих специалистов, потому что нельзя так перебирать тренеров.

Ну зачем они нужны? Они приходят, кто-то добивается результатов, а в основном-то и ничего. Зачем эти иностранцы нужны? Естественно, если и брать иностранца, то только под определенную задачу.

Вот «Сочи », «Нижний Новгород», которые находятся в середине таблицы, зачем им иностранный тренер? Чтобы потом неустойку выплатить? Если ты хочешь бороться, если деньги есть, то конечно, можешь приглашать иностранца.

Легионеров [в клубе] должно быть максимум три-четыре человека. И тоже самое, пригласили иностранного тренера, заплатили неустойку, он пригласил своих помощников, и им тоже неустойку заплатили. Зачем нам эти тренеры? Они не развивают наш футбол.



– А если говорить про игроков из других стран?

– Игроки средние приходят, на среднем уровне и уезжают потом. Конечно, есть единичные игроки и тренеры, на которых приятно смотреть, которые дают толчок нашему футболу.

А в основном посмотришь – из команды в команду бегают, придут, выдадут пять-шесть игр, а потом их не видно. Либо они на лавочке, либо на футбольном поле их не видно, – сказал бывший игрок ЦСКА и «Спартака» Масалитин .