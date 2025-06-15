Дмитрий Селюк: «Не верю, что Карпин в «Динамо» будет за что‑то бороться. Такое ощущение, что делают трансферы ради трансферов»

Дмитрий Селюк не верит, что Валерий Карпин с «Динамо» будет бороться за трофеи.

«У меня ощущение, что в «Динамо» сейчас делают трансферы ради трансферов. Там сейчас есть кому забивать: и Гладышев, и Тюкавкин, надеюсь, скоро поправится.

Для чего набираются футболисты в команду? Есть Гладышев, зачем покупать еще Сергеева ? Осипенко, опять же. Для чего это делать? В довесок к Карпину? Или это была такая договоренность, что с приходом Карпина нужно заплатить определенную сумму за его футболистов?

Но нападающих мало не бывает, Сергеев подходит под стиль Карпина , который он показывал в «Ростове».

Вообще, я изначально не верю, что Карпин будет за что‑то бороться в «Динамо », я всегда был против совмещения тренерской должности в сборной и клубе. Но в принципе, Сергеев – нормальный футболист. Хотя не думаю, что его будут вместе с Тюкавкиным использовать», – сказал агент Селюк .