Луценко о Карпине в «Динамо»: «Медали будут 100%, но не верю в чемпионство. Будет жесточайшая дисциплина и идеология, что надо здесь и сейчас грызть землю за клуб»

Евгений Луценко уверен, что «Динамо» попадет в тройку в следующем сезоне.

– В РФС назвали сборную России приоритетным местом работы Карпина. Это не звучит обидно для болельщиков «Динамо»?

– Для меня большое удивление, что так говорят официальные люди. В любом случае болельщикам «Динамо» это будет как минимум резать слух.

– Но все-таки главное для болельщиков «Динамо» – это результат. Чего вы ждете от Карпина в «Динамо»?

– Прежде всего, я уверен на 100 процентов, что команда будет «умирать» на поле, как он сказал в своем первом интервью, когда подписал контракт с «Динамо». Что подразумевается под этими словами? Я думаю, что будет жесточайшая дисциплина, будет введена идеология в плане того, что надо здесь и сейчас грызть землю за клуб. И все будет поставлено для результата.

У нас есть ветеранское движение «Динамо», мы сейчас играли в футбол на базе. Я уже чувствую от работников клуба, как все в напряжении, все ждут. Потому что есть уже четкие установки, что Карпин хочет видеть, а что нет.

– Примут ли иностранцы «Динамо» такую установку Карпина? Казалось, что они привыкли к некой вольнице при Личке.

– Думаю, что именно с динамовскими иностранцами Карпин найдет общий язык, потому что он все равно авторитет для футболистов. Его имя на слуху не только в России, но и в Испании. Видно, что Карпин в общении с футболистами ведет себя уважительно, но, если игрок будет себе позволять что-то лишнее, я думаю, что разговор с ним будет коротким.

– На ваш взгляд, какой результат станет успехом в первом сезоне «Динамо» при Карпине?

– Я не верю, что они чемпионами станут. Думаю, что будут медали. Хочется надеяться, конечно, на первое место, но в это с трудом верится, потому что это нелегкий процесс – сразу выстроить чемпионский коллектив. Сейчас доиграют до Нового года, дальше будут трансферы и полноценная подготовка на сборах. Вот там уже можно говорить о каких-то стабильных результатах.

Но, конечно, с таким подбором футболистов у «Динамо» и зарядом, который будет от тренерского штаба, думаю, что результатом будут медали. Это 100 процентов, – сказал бывший форвард московского клуба.