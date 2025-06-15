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Андрей Аршавин: «И Карпин, и руководство «Динамо» ждут чемпионства, иначе его не приглашали бы. Амбиции клуба возросли»

Андрей Аршавин прокомментировал назначение Валерия Карпина в «Динамо».

– И он, и руководство «Динамо», мне кажется, ждут чемпионства. Иначе бы его не приглашали, не выдергивали из сборной. Все, что «Динамо» старается сделать, – подписать Осипенко, Сергеева, говорит о том, что [в клубе] ставят на карту в следующем сезоне если не чемпионство, то Кубок выиграть.

– Когда начнут требовать результат?

 – Сразу, думаю, много времени давать не будут. На один год Карпин не стал бы подписывать контракт. Легко тренеры сами расторгают контракты, их убирают. Никогда срок контракта не являлся причиной, чтобы его не разорвать и не отправить в отставку тренера.

Думаю, у Карпина в целом будет получаться. Единственное, что амбиции «Динамо» возросли. С этим связана и отставка Лички, назначение Карпина.

«Динамо» как клуб вырос за последние годы. Они в 2024 году упустили чемпионство, потом витало в воздухе – думали, что в этом году будет не хуже, получилось по результату хуже, сразу отставка. Назначение тренера сборной и, скорее всего, приобретение игроков сборной России говорит о том, что руководители «Динамо» настроены только на борьбу за первое место, – сказал бывший капитан сборной России.

Чего добьется Карпин в «Динамо»?20684 голоса
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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