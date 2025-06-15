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  • «Карпин высоких целей нигде не достигал, в «Спартаке» он не смог стать чемпионом. Личка намного лучше бы справился». Попов о тренерах «Динамо»
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«Карпин высоких целей нигде не достигал, в «Спартаке» он не смог стать чемпионом. Личка намного лучше бы справился». Попов о тренерах «Динамо»

Алексей Попов считает, что Марцел Личка справился бы лучше Карпина в «Динамо».

Чешский специалист, возглавлявший бело-голубых с 2023 года, покинул клуб 1 мая. На этой неделе команду возглавил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

«Не думаю, что «Динамо» будет претендентом на чемпионство, потому что у Карпина за всю его карьеру не было ни одного положительного результата. С высокими целями и задачами он нигде не справился или не сталкивался. В «Спартаке» он не смог стать чемпионом, а больше он нигде положительных результатов не достигал. То, что он в «Ростове» вроде как получал результат – но это такая эфемерная задача была.

Воспитание футболистов – да, это есть, но ты можешь любого футболиста воспитать: заиграть за сборную, он почувствует уверенность и будет процветать. Это больше психологический момент. Это была поддержка футболистов «Ростова», и они, играя за сборную, чувствовали себя намного увереннее и становились лучше. В этом у него есть плюс. А что касается клубных задач, которые бы Карпин смог решить – их не было поставлено. Поэтому не уверен, что для «Динамо» это хороший вариант. На мой взгляд, Личка намного лучше бы справился.

Будет ли «Ростов» донором для «Динамо»? А кого там брать? Как может команда, которая занимает 8-е и 10-е места, быть донором для команды, которая стремится стать чемпионом? Забрал Карпин Глебова в «Динамо», заберет сейчас Осипенко. Все! Кого еще? Мелехина? Но Мелехин то играет у него, то нет. Мелехин в «Ростове» у Карпина сидел на замене, и команда заняла 8-е место. Он его в «Динамо» заберет? Непонятной будет ситуация. Начальство «Динамо» должно тоже понимать, что «Ростов» – не «Зенит», который идет на первом месте или на втором, чтобы у него игроков забирать», – сказал бывший игрок «Рубина».

Чего добьется Карпин в «Динамо»?17283 голоса
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoДинамо Москва
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logoМаксим Осипенко
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