Алонсо о клубном ЧМ: «У «Реала» мало времени, нам нужно ускорить все процессы, познакомиться и потренироваться. Первые дни были очень позитивными»
Хаби Алонсо высказался о первых днях в «Реале» и подготовке к клубному ЧМ.
«Мадрид» 18 июня проведет первый матч на чемпионате мира среди клубов в США – против «Аль-Хилаля», эта игра станет дебютной для 43-летнего баска во главе команды.
«Это были очень позитивные дни. Постепенно я узнаю игроков, и шаг за шагом появляется необходимый контакт. Все больше игроков поступает в мое распоряжение.
Нам нужно ускорить все процессы, потому что у нас очень мало времени, чтобы познакомиться друг с другом и потренироваться», – сказал главный тренер «Реала» Алонсо в эфире DAZN.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Cadena SER
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