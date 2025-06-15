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Алонсо о клубном ЧМ: «У «Реала» мало времени, нам нужно ускорить все процессы, познакомиться и потренироваться. Первые дни были очень позитивными»

Хаби Алонсо высказался о первых днях в «Реале» и подготовке к клубному ЧМ.

«Мадрид» 18 июня проведет первый матч на чемпионате мира среди клубов в США – против «Аль-Хилаля», эта игра станет дебютной для 43-летнего баска во главе команды.

«Это были очень позитивные дни. Постепенно я узнаю игроков, и шаг за шагом появляется необходимый контакт. Все больше игроков поступает в мое распоряжение.

Нам нужно ускорить все процессы, потому что у нас очень мало времени, чтобы познакомиться друг с другом и потренироваться», – сказал главный тренер «Реала» Алонсо в эфире DAZN.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Cadena SER
logoХаби Алонсо
logoчемпионат мира среди клубов
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
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logoАль-Хилаль
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