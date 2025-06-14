Маскерано про Алонсо: «Не желаю ему всего наилучшего, потому что он в «Реале»
Хавьер Маскерано не стал желать Хаби Алонсо удачи в «Реале».
«Я с ним не общался после назначения. Он был одним из лучших футболистов, с которыми я играл на протяжении карьеры.
Не желаю ему всего наилучшего, потому что он в «Реале», но, уверен, он станет отличным тренером для клуба. Хаби проделал отличную работу в «Байере».
Он замечательный человек, мне посчастливилось играть с ним три года», – сказал тренер «Интер Майами» и экс-игрок «Барселоны».
Аргентинец и испанец вместе выступали за «Ливерпуль».
Чего добьется Карпин в «Динамо»?9239 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости