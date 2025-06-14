Маскерано про Алонсо: «Не желаю ему всего наилучшего, потому что он в «Реале»

Хавьер Маскерано не стал желать Хаби Алонсо удачи в «Реале».

«Я с ним не общался после назначения. Он был одним из лучших футболистов, с которыми я играл на протяжении карьеры.

Не желаю ему всего наилучшего, потому что он в «Реале », но, уверен, он станет отличным тренером для клуба. Хаби проделал отличную работу в «Байере».

Он замечательный человек, мне посчастливилось играть с ним три года», – сказал тренер «Интер Майами » и экс-игрок «Барселоны».

Аргентинец и испанец вместе выступали за «Ливерпуль».