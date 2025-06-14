Алонсо видит Беллингема в роли центрального полузащитника, а не атакующего. Тренер планирует опробовать игрока на более глубокой позиции во время КЧМ

Джуд Беллингем может поменять позицию в «Реале».

Как передает Рубен Мартин из As, Хаби Алонсо видит Беллингема в своем «Реале » скорее центральным хавбеком, нежели атакующим полузащитником, действующим близко к линии нападения.

На клубном чемпионате мира тренер «Мадрида» собирается попробовать англичанина на более глубокой позиции, чтобы найти баланс в игре.

По итогам этого эксперимента могут быть сделаны выводы о необходимости приобретения еще одного центрального полузащитника.