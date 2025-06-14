Алонсо видит Беллингема в роли центрального полузащитника, а не атакующего. Тренер планирует опробовать игрока на более глубокой позиции во время КЧМ
Джуд Беллингем может поменять позицию в «Реале».
Как передает Рубен Мартин из As, Хаби Алонсо видит Беллингема в своем «Реале» скорее центральным хавбеком, нежели атакующим полузащитником, действующим близко к линии нападения.
На клубном чемпионате мира тренер «Мадрида» собирается попробовать англичанина на более глубокой позиции, чтобы найти баланс в игре.
По итогам этого эксперимента могут быть сделаны выводы о необходимости приобретения еще одного центрального полузащитника.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: аккаунт Рубена Мартина в X
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