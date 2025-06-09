Алонсо провел первую тренировку в «Реале». Карвахаль, Милитао и Алаба вернулись в общую группу
Хаби Алонсо провел первую тренировку в «Реале».
Игроки мадридского клуба начали подготовку к клубному чемпионату мира. В понедельник состоялось первое занятие «Реала» под руководством Алонсо.
В общую группу вернулись Эдер Милитао, Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Давид Алаба и Браим Диас. Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Эндрик и Эдуардо Камавинга продолжают восстановление после полученных травм. Федерико Вальверде, у которого ранее выявили проблемы с поясницей, работал в тренажерном зале.
Первый матч под руководством Алонсо «Реал» проведет 18 июня – команда сыграет с «Аль-Хилалем» в рамках группового этапа клубного чемпионата мира.
Фото: realmadrid.com
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14275 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости