Алонсо провел первую тренировку в «Реале». Карвахаль, Милитао и Алаба вернулись в общую группу

Хаби Алонсо провел первую тренировку в «Реале».

Игроки мадридского клуба начали подготовку к клубному чемпионату мира. В понедельник состоялось первое занятие «Реала » под руководством Алонсо.

В общую группу вернулись Эдер Милитао , Тибо Куртуа , Даниэль Карвахаль , Давид Алаба и Браим Диас. Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Эндрик и Эдуардо Камавинга продолжают восстановление после полученных травм. Федерико Вальверде, у которого ранее выявили проблемы с поясницей, работал в тренажерном зале.

Первый матч под руководством Алонсо «Реал» проведет 18 июня – команда сыграет с «Аль-Хилалем» в рамках группового этапа клубного чемпионата мира.

Фото: realmadrid.com