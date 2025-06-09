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Алонсо провел первую тренировку в «Реале». Карвахаль, Милитао и Алаба вернулись в общую группу

Хаби Алонсо провел первую тренировку в «Реале».

Игроки мадридского клуба начали подготовку к клубному чемпионату мира. В понедельник состоялось первое занятие «Реала» под руководством Алонсо.

В общую группу вернулись Эдер Милитао, Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Давид Алаба и Браим Диас. Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Эндрик и Эдуардо Камавинга продолжают восстановление после полученных травм. Федерико Вальверде, у которого ранее выявили проблемы с поясницей, работал в тренажерном зале.

Первый матч под руководством Алонсо «Реал» проведет 18 июня – команда сыграет с «Аль-Хилалем» в рамках группового этапа клубного чемпионата мира.

Фото: realmadrid.com

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
logoХаби Алонсо
logoРеал Мадрид
logoФедерико Вальверде
logoФерлан Менди
logoЭндрик
logoДавид Алаба
logoЛа Лига
logoДаниэль Карвахаль
logoЭдуардо Камавинга
logoБраим Диас
logoчемпионат мира среди клубов
logoАнтонио Рюдигер
logoТибо Куртуа
logoЭдер Милитао
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