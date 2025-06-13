Вальверде об Алонсо в «Реале»: «Хаби очень доступен – игрокам помогает, что он рядом. Мы будем вместе стремиться завоевать большинство титулов в этом году»

Феде Вальверде поделился впечатлениями от работы с тренером Хаби Алонсо.

«Хаби очень доступен и интенсивен в работе. Игрокам очень помогает то, что он находится рядом с нами.

Мы продолжаем расти и учиться, и он поможет каждому из нас в футбольном и личном плане.

Мы будем стремиться к одному и тому же, чтобы завоевать большинство титулов в этом году», – заявил полузащитник «Реала » в разговоре с клубными СМИ.

Алонсо провел первую тренировку в «Реале». Карвахаль, Милитао и Алаба вернулись в общую группу