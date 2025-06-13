Бояринцев о Станковиче: «4-5-е места воспитанниками можно занимать. Легионеры, тренер-иностранец, но результат не достигнут. Зачем приглашать столько людей из-за границы?»

Денис Бояринцев поделился мнением о работе Деяна Станковича в «Спартаке».

Красно-белые заняли четвертое место в прошедшем сезоне Мир РПЛ .

– Как вам работа Деяна Станковича в «Спартаке»? Судя по вашим интервью, у вас есть некий скепсис к его первому сезону в клубе.

– Не сказал бы, что прямо скептически отношусь. Вообще не люблю критиковать коллег по цеху, тренерская работа всегда непростая, тем более в «Спартаке» с его армией болельщиков.

У команды было много легионеров в прошлом сезоне, тренер тоже иностранец, но при этом результат не был достигнут.

Вот в таких случаях я считаю логичным задать вопрос: «Зачем было приглашать столько людей из-за границы?» Можно же было своих ребят подтянуть.

Понятно, что у «Спартака» всегда есть амбиции и цель бороться за чемпионство, но все же. При этом я отношусь к Станковичу без какого-либо негатива – просто высказываю свое мнение как болельщик.

Просто суть в том, что четвертые-пятые места можно занимать и со своими воспитанниками. А то, что Деяну дали возможность еще поработать, это здорово.

Я сам как тренер это отлично понимаю, потому что за один год сформировать команду очень сложно, даже если тебе наберут массу звезд. Не всегда звезды с ходу начинают вместе играть.

Просто тренер-легионер зачастую делает ставку на легионеров. Возможно, это вопрос ментальности или недоверия к своим воспитанникам, – сказал главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев .