Куртиян о «Зените»: «Больше трех латиноамериканцев – многовато. Многие воспитанники полагают, что лучше оставаться даже в глубокой ротации – контракты-то хорошие»

Экс-хавбек «Зенита» Александр Куртиян высказался о селекции клуба.

– Как будет комплектоваться команда в летнее трансферное окно, на ваш взгляд? Вновь ждем серьезной интервенции извне?

– Не могу сказать. Я хорошо отношусь к зенитовским бразильцам, которые, на мой взгляд, сделали для нашего города очень много хорошего, но больше трех латиноамериканцев в одной команде – это уже многовато.

– Почему из года в год актуальна тема собственных воспитанников в «Зените»?

– Я не думаю, что «Зенит» отказывается дать шанс воспитанникам петербургского футбола – это, на мой взгляд, самое большое заблуждение. Уверен, руководители «Зенита» хотят, чтобы в команде играло как можно больше собственных воспитанников. Просто складывается такая ситуация, что «Зенит» постоянно находится под давлением, от команды все время требуют максимальных результатов.

Интегрировать даже одного молодого футболиста в состав, ежегодно борющийся за золотые медали, непросто. Двух – еще сложнее, я уже не говорю о трех или четырех. Чтобы быть на виду, выдерживать конкуренцию, молодежь должна постоянно играть, а если им не будут доверять, они не смогут получать должного игрового времени.

Тут-то круг и замыкается: с одной стороны, требование результата, с другой – невозможность рисковать. Выпустили парня на замену, у него что-то не получилось – другого шанса может не быть, исчезает доверие. А нет доверия – и молодой человек начинает сомневаться, востребован ли он на этом уровне. И, кстати, многие полагают, что лучше оставаться даже в глубокой ротации – контракты-то хорошие, – сказал Куртиян.