«Касинтура женился на гражданке России, теперь он быстро сможет получить паспорт». Газизов об ангольском хавбеке махачкалинского «Динамо»
Шамиль Газизов заявил, что Эгаш Касинтура может получить российский паспорт.
Ранее в соцсетях махачкалинского «Динамо» было объявлено, что Касинтура женился на своей спутнице Дарье.
«Теперь проблем с получением гражданства нет. Он женился на гражданке России, теперь он быстро сможет получить паспорт. От клуба сейчас уже ничего не требуется.
Только потом потребуется помощь с документами с футбольным гражданством, если ему захочется. А так, подаются документы, и все – обычная процедура, согласно федеральному закону. Если захочет – спокойно получит», – сказал генеральный директор махачкалинского «Динамо».
В минувшем сезоне Мир РПЛ ангольский полузащитник провел 26 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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