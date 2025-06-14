«Касинтура женился на гражданке России, теперь он быстро сможет получить паспорт». Газизов об ангольском хавбеке махачкалинского «Динамо»

Шамиль Газизов заявил, что Эгаш Касинтура может получить российский паспорт.

Ранее в соцсетях махачкалинского «Динамо» было объявлено, что Касинтура женился на своей спутнице Дарье.

«Теперь проблем с получением гражданства нет. Он женился на гражданке России, теперь он быстро сможет получить паспорт. От клуба сейчас уже ничего не требуется.

Только потом потребуется помощь с документами с футбольным гражданством, если ему захочется. А так, подаются документы, и все – обычная процедура, согласно федеральному закону. Если захочет – спокойно получит», – сказал генеральный директор махачкалинского «Динамо ».

В минувшем сезоне Мир РПЛ ангольский полузащитник провел 26 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.