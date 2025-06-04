Пономарев о сборной: «Не надо никаких эфиопов и так далее. Мы сильнее Нигерии на голову, 3-4 гола забьем. Беларусь – неплохая команда, наш уровень, будут проблемы»
Россия 6 июня сыграет в BetBoom товарищеском матче с Нигерией, а 10-го – с Беларусью.
– Какие ожидания от матча с Нигерией?
– По мне лучше было сыграть со сборной легионеров РПЛ. Картина будет ясна, что из себя представляют легионеры, а они обязательно старались бы оправдать свое пребывание в российском чемпионате, и наши высокооплачиваемые футболисты.
Это был бы очень интересный матч. Стадион был бы забит битком. Не надо никаких нигерийцев, эфиопов и так далее. А на матч против легионеров была бы очень хорошая реакция со стороны зрителей.
– Считаете, российские легионеры сильнее сборной Нигерии?
– Конечно. Ну да, они выступают на чемпионате мира, и мы на них, безусловно, посмотрим. Жду легкой победы нашей команды над этим соперником. Три-четыре мяча мы забьем. Наша сборная на голову сильнее нигерийцев.
– Матч с Беларусью как воспринимаете?
– Это неплохая команда. Абсолютно наш уровень. Там выступает много российских футболистов, которые играют в наш футбол, а не европейский.
– Наша сборная сильнее белорусов?
– Однозначно. Матч будет принципиальным. Будет напряженная игра. Мы, конечно, забьем, но можем и пропустить. Не такая сильная у нас оборона. Здесь будут проблемы.
Уверен, встреча получится результативная. Один-два мяча забиты будут с каждой стороны. Этот матч мне лично больше интереснее, чем с Нигерией, – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Пономарев.