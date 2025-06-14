Кафу не согласен, что Неймар добился меньше, чем мог бы: «Он выиграл все, кроме чемпионата мира, а там в одиночку не победишь. Надеюсь, его вызовут в сборную следующим летом»

Кафу высказался о карьере Неймара.

– Неймар в карьере добился меньше, чем мог бы?

– Нет, я не согласен. Он выиграл все, кроме чемпионата мира – а этот турнир в одиночку не выиграешь. Сейчас у него есть команда, которая сможет его поддержать наилучшим образом.

Поэтому я надеюсь, что он вернет свою оптимальную форму и получит вызов следующим летом, – сказал бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии .

Неймар побеждал в Лиге чемпионов и Ла Лиге с «Барселоной», выиграл все национальные трофеи во Франции с «ПСЖ», взял 6 трофеев с «Сантосом» и стал чемпионом Саудовской Аравии в составе «Аль-Хилаля». Со сборной Бразилии он выиграл Олимпиаду и Кубок конфедераций.