Кафу не согласен, что Неймар добился меньше, чем мог бы: «Он выиграл все, кроме чемпионата мира, а там в одиночку не победишь. Надеюсь, его вызовут в сборную следующим летом»
Кафу высказался о карьере Неймара.
– Неймар в карьере добился меньше, чем мог бы?
– Нет, я не согласен. Он выиграл все, кроме чемпионата мира – а этот турнир в одиночку не выиграешь. Сейчас у него есть команда, которая сможет его поддержать наилучшим образом.
Поэтому я надеюсь, что он вернет свою оптимальную форму и получит вызов следующим летом, – сказал бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии.
Неймар побеждал в Лиге чемпионов и Ла Лиге с «Барселоной», выиграл все национальные трофеи во Франции с «ПСЖ», взял 6 трофеев с «Сантосом» и стал чемпионом Саудовской Аравии в составе «Аль-Хилаля». Со сборной Бразилии он выиграл Олимпиаду и Кубок конфедераций.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Gazzetta dello Sport
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