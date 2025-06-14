Кафу о 0:5 в финале ЛЧ: «Такой матч случается раз в сто лет. Жаль «Интер», но так пропускать – ненормально. В «ПСЖ» были Месси, Неймар, Мбаппе, но трофеи не выигрываются за счет имен»
«Такой матч, как против «ПСЖ», случается раз в сто лет. Даже самый ярый фанат «Парижа» не поставил бы на счет 5:0. Мне жаль «Интер», но пропускать голы таким образом – это ненормально.
Они проиграли всего одну игру, но это была единственная, в которой нельзя было ошибаться… Это неприемлемо. Триумф Луиса Энрике показывает, что трофеи не выигрываются за счет громких имен.
Через «ПСЖ» прошли Месси, Неймар, Мбаппе, но Лигу чемпионов удалось выиграть только сейчас. Для этого нужны страсть, решимость и организация. Их победа заслуженная – она стала возможной еще и благодаря большому доверию к молодежи.
Как можно понять, хорош ли парень, если ему не дают играть? Надо не просто давать шанс – молодым нужно доверять и возлагать на них ответственность. Возможно, в Серии А пора это осознать», – сказал бывший защитник «Милана».