Кафу о 0:5 в финале ЛЧ: «Такой матч случается раз в сто лет. Жаль «Интер», но так пропускать – ненормально. В «ПСЖ» были Месси, Неймар, Мбаппе, но трофеи не выигрываются за счет имен»

Кафу поделился впечатлениями от финала ЛЧ.

«Такой матч, как против «ПСЖ», случается раз в сто лет. Даже самый ярый фанат «Парижа» не поставил бы на счет 5:0. Мне жаль «Интер », но пропускать голы таким образом – это ненормально.

Они проиграли всего одну игру, но это была единственная, в которой нельзя было ошибаться… Это неприемлемо. Триумф Луиса Энрике показывает, что трофеи не выигрываются за счет громких имен.

Через «ПСЖ» прошли Месси , Неймар , Мбаппе , но Лигу чемпионов удалось выиграть только сейчас. Для этого нужны страсть, решимость и организация. Их победа заслуженная – она стала возможной еще и благодаря большому доверию к молодежи.

Как можно понять, хорош ли парень, если ему не дают играть? Надо не просто давать шанс – молодым нужно доверять и возлагать на них ответственность. Возможно, в Серии А пора это осознать», – сказал бывший защитник «Милана».