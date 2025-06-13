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  • «Фенербахче» Моуринью предложил Неймару контракт на год с опцией продления на сезон (Fanatik)
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«Фенербахче» Моуринью предложил Неймару контракт на год с опцией продления на сезон (Fanatik)

Неймар получил предложение из Турции.

33-летний форвард намерен сыграть за сборную Бразилии на чемпионате мира 2026 года, поэтому планирует вернуться в Европу.

Как сообщает Fanatik, в подписании Неймара заинтересован «Фенербахче», который тренирует Жозе Моуринью.

Стамбульский клуб сделал бразильцу «щедрое предложение» сроком на 1 год с возможностью продления еще на сезон.

Неймар вернулся в «Сантос» в конце января этого года. С тех пор он провел 14 матчей во всех турнирах. Его контракт рассчитан до 30 июня.  

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Fanatik
logoНеймар
logoвысшая лига Турция
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