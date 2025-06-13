«Фенербахче» Моуринью предложил Неймару контракт на год с опцией продления на сезон (Fanatik)
Неймар получил предложение из Турции.
33-летний форвард намерен сыграть за сборную Бразилии на чемпионате мира 2026 года, поэтому планирует вернуться в Европу.
Как сообщает Fanatik, в подписании Неймара заинтересован «Фенербахче», который тренирует Жозе Моуринью.
Стамбульский клуб сделал бразильцу «щедрое предложение» сроком на 1 год с возможностью продления еще на сезон.
Неймар вернулся в «Сантос» в конце января этого года. С тех пор он провел 14 матчей во всех турнирах. Его контракт рассчитан до 30 июня.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Fanatik
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