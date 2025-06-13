Гендиректор «Аль-Хилаля»: «Подписав легионеров, мы выросли в соцсетях – у нас более 40 млн подписчиков. Когда Неймар ушел, мы не потеряли ни одного подписчика – это демонстрирует интерес»

Гендиректор «Аль-Хилаля» высказался о развитии чемпионата Саудовской Аравии.

– Заметили вы прогресс в чемпионате Саудовской Аравии?

– Без сомнения. Приходит все больше и больше игроков высшего уровня. Была подтверждена чемпионата мира в 2034 году, что влечет за собой серьезные усилия, особенно в плане развития стадионов.

Мы все чаще видим приход большего количества спонсоров, увеличение посещаемости на стадионах и рост числа подписчиков в социальных сетях.

Когда мы подписали иностранных игроков во главе с Неймаром, мы значительно выросли в социальных сетях и теперь у нас более 40 миллионов подписчиков.

Когда Неймар ушел из клуба в январе, мы не потеряли ни одного подписчика – они продолжали следить за нашим контентом.

Это демонстрирует неподдельный интерес к соревнованию, – сказал генеральный директор «Аль-Хилаля » Эстеве Кальсада.

Симоне Индзаги возглавляет «Аль-Хилаль». В команде играют Малком, Сергей Милинкович-Савич, Жоау Канселу, Александар Митрович, Рубен Невеш, Калиду Кулибали, Яссин Буну.