Неймар и «Сантос» обсуждают продление контракта. Игрок не спешит c соглашением, ожидая варианты из Европы

Неймар и «Сантос» обсуждают продление контракта.

По данным Globo Esporte, условия соглашения, рассчитанного до июня следующего года, уже готовы.

Клуб все еще пытается убедить нападающего продлить контракт до декабря 2026 года, в то время как сторона игрока не спешит с соглашением.

Текущий контракт Неймара с «Сантосом » действует до 30 июня, так что его окружение не видит причин торопиться. Игрок не отказывается от возможности вернуться в Европу, если появится интересный вариант. Однако такая перспектива в настоящее время считается отдаленной.

Отмечается, что бразилец дал «Сантосу» слово, что не будет вести переговоры с другой командой в Бразилии.