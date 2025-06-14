Сборная России выложила фото Сафонова со всеми медалями, выигранными в «ПСЖ»

Сборная России выложила фото Матвея Сафонова с медалями, выигранными в «ПСЖ».

Пост появился в телеграм-канале национальной команды.

В сезоне-2024/25 россиянин взял с «ПСЖ» чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов. Всего на счету Сафонова 17 матчей за парижан, семь из которых он провел на ноль.

Сейчас «ПСЖ » и Сафонов находятся в США, где готовятся к участию в клубном чемпионате мира.