Сборная России выложила фото Сафонова со всеми медалями, выигранными в «ПСЖ»
Сборная России выложила фото Матвея Сафонова с медалями, выигранными в «ПСЖ».
Пост появился в телеграм-канале национальной команды.
В сезоне-2024/25 россиянин взял с «ПСЖ» чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов. Всего на счету Сафонова 17 матчей за парижан, семь из которых он провел на ноль.
Сейчас «ПСЖ» и Сафонов находятся в США, где готовятся к участию в клубном чемпионате мира.
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Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал сборной России
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