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Сборная России выложила фото Сафонова со всеми медалями, выигранными в «ПСЖ»

Сборная России выложила фото Матвея Сафонова с медалями, выигранными в «ПСЖ».

Пост появился в телеграм-канале национальной команды.

В сезоне-2024/25 россиянин взял с «ПСЖ» чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов. Всего на счету Сафонова 17 матчей за парижан, семь из которых он провел на ноль.

Сейчас «ПСЖ» и Сафонов находятся в США, где готовятся к участию в клубном чемпионате мира.

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Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал сборной России
logoМатвей Сафонов
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
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