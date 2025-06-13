Митрофанов о победе Сафонова в ЛЧ: «То, что Матвей не играл в финале, не умаляет его заслуг. В том числе благодаря его игре «ПСЖ» добивается таких успехов»
Максим Митрофанов оценил победу Матвея Сафонова из «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
«Вратарская позиция крайне сложная, Матвей играл в других матчах, прекрасно вписался в команду. В том числе благодаря его игре «ПСЖ» добивается таких успехов. Поэтому то, что он не играл в финале Лиги чемпионов, не умаляет его заслуг.
Конечно, это классное достижение для российского футбола», – сказал генеральный секретарь РФС.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
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