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Дмитрий Аленичев: «Наши ребята имеют шансы выигрывать еврокубки в будущем. Как победил сейчас Сафонов»

Дмитрий Аленичев считает, что россияне могут добиться успеха в еврокубках.

Бывший полузащитник выиграл с «Порту» Кубок УЕФА (2003) и Лигу чемпионов (2004), забив в обоих финалах турниров.

– Вы один из немногих, кто забивал в финалах Лиги чемпионов и Кубке УЕФА.

– Но ведь это было сделано благодаря партнерам по команде и фантастическому тренеру Жозе Моуринью. Всегда благодарил их за то, что они сделали для меня. И я им тоже помогал.

– Кто‑то из российских игроков сможет повторить ваше достижение?

– Все возможно, ничего нереального нет. Разве кто‑то думал про меня, что я смогу забить в финалах еврокубков, когда уезжал в «Рому», в «Порту»?

– В португальском клубе как раз шансов была куда меньше.

– Ни у кого не было мыслей, миллион человек сказали бы, что выиграть Лигу чемпионов и Кубок УЕФА невозможно. Но ведь мы смогли. Так что кто‑то из наших ребят в будущем имеют шансы и выигрывать, и забивать. Как победил сейчас Матвей Сафонов, – сказал Аленичев.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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