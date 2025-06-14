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Пономарев о Каннаваро в ЦСКА: «Нам бы российского тренера. Что мы зациклились на иностранцах? Есть Сережа Игнашевич»

Владимир Пономарев оценил возможное назначение Фабио Каннаваро в ЦСКА.

Ранее появилась информация, что московский клуб может назначить итальянского специалиста.

«Нам бы российского тренера. Что мы зациклились на иностранных специалистах? Есть Сережа Игнашевич, наш воспитанник. Хорошо работал в «Балтике», да, вылетел с ней, но команда хорошо играла. Мне кажется, что если опять подберем какого‑то иностранца, то будет провал.

Игнашевича бы поддержали и ветераны, и руководство, и болельщики. А что сделает иностранец? Будет изучать игроков целый год, и мы окажемся на шестом‑седьмом месте. Очень сложный процесс с обновлением команды сейчас пойдет, весь первый круг будем ковыряться», – сказал экс-игрок ЦСКА.

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Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoФабио Каннаваро
logoСергей Игнашевич
logoЦСКА
Владимир Алексеевич Пономарев
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