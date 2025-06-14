Пономарев о Каннаваро в ЦСКА: «Нам бы российского тренера. Что мы зациклились на иностранцах? Есть Сережа Игнашевич»
Владимир Пономарев оценил возможное назначение Фабио Каннаваро в ЦСКА.
Ранее появилась информация, что московский клуб может назначить итальянского специалиста.
«Нам бы российского тренера. Что мы зациклились на иностранных специалистах? Есть Сережа Игнашевич, наш воспитанник. Хорошо работал в «Балтике», да, вылетел с ней, но команда хорошо играла. Мне кажется, что если опять подберем какого‑то иностранца, то будет провал.
Игнашевича бы поддержали и ветераны, и руководство, и болельщики. А что сделает иностранец? Будет изучать игроков целый год, и мы окажемся на шестом‑седьмом месте. Очень сложный процесс с обновлением команды сейчас пойдет, весь первый круг будем ковыряться», – сказал экс-игрок ЦСКА.
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