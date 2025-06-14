Сенников о Каннаваро в ЦСКА: «Не всегда суперигрок становится супертренером. В Италии и Хорватии у него не получилось – это говорит о многом»

Дмитрий Сенников высказался о возможном назначении Фабио Каннаваро в ЦСКА.

Ранее появилась информация , что московский клуб может назначить итальянского специалиста.

«Кроме Каннаваро, в ЦСКА еще рассматривается какой-то бельгиец. Армейцы ищут качественного тренера с именем и хорошей историей.

У ЦСКА есть хороший опыт работы с иностранными тренерами, поэтому надо подождать. Каннаваро – человек с именем. Но не всегда суперигрок становится супертренером.

Он много работал в Китае, а в Италии и Хорватии у него не получилось. Это говорит о многом», – сказал бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников .