Мостовой о Каннаваро и ЦСКА: «С удовольствием пошел бы помощником, если пригласит. Это будет суперское решение, бомба»
Александр Мостовой готов присоединиться к Фабио Каннаваро в ЦСКА.
Ранее появилась информация, что московский клуб может назначить итальянского специалиста.
«Будет бомба, если Фабио Каннаваро возглавит ЦСКА.
На паделе с ним не говорили о России, а общались на общие темы и о жизни. После этого он подписал контракт с «Динамо» Загреб.
С удовольствием пошел бы помощником к Каннаваро в ЦСКА, если он пригласит. Если такое произойдет, это будет суперским решением», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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