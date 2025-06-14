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Мостовой о Каннаваро и ЦСКА: «С удовольствием пошел бы помощником, если пригласит. Это будет суперское решение, бомба»

Александр Мостовой готов присоединиться к Фабио Каннаваро в ЦСКА.

Ранее появилась информация, что московский клуб может назначить итальянского специалиста.

«Будет бомба, если Фабио Каннаваро возглавит ЦСКА.

На паделе с ним не говорили о России, а общались на общие темы и о жизни. После этого он подписал контракт с «Динамо» Загреб.

С удовольствием пошел бы помощником к Каннаваро в ЦСКА, если он пригласит. Если такое произойдет, это будет суперским решением», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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logoЦСКА
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