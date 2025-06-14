ЦСКА контактировал со Спаллетти, Консейсау, Фарьоли, Бенту. Очная встреча планируется с Герартсом – он показался гибким тренером (Bobsoccer)

ЦСКА проявляет интерес к нескольким европейским специалистам.

По информации Bobsoccer, московский клуб проработал множество вариантов, общался с известными специалистами из Португалии, Испании, Италии и других стран.

Клуб выходил на Лучано Спаллетти , Франческо Фарьоли , Сержиу Консейсау , Паулу Бенту и других специалистов.

Также отмечается, что Карел Герартс в общении показался наиболее гибким специалистом. С ним планируется очная встреча в ближайшее время.

Кроме этого, ранее появились данные об интересе к Фабио Каннаваро .

Напомним, что ЦСКА ранее покинул главный тренер Марко Николич. Он возглавил греческий АЕК.