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ЦСКА контактировал со Спаллетти, Консейсау, Фарьоли, Бенту. Очная встреча планируется с Герартсом – он показался гибким тренером (Bobsoccer)

ЦСКА проявляет интерес к нескольким европейским специалистам.

По информации Bobsoccer, московский клуб проработал множество вариантов, общался с известными специалистами из Португалии, Испании, Италии и других стран.

Клуб выходил на Лучано Спаллетти, Франческо Фарьоли, Сержиу Консейсау, Паулу Бенту и других специалистов.

Также отмечается, что Карел Герартс в общении показался наиболее гибким специалистом. С ним планируется очная встреча в ближайшее время.

Кроме этого, ранее появились данные об интересе к Фабио Каннаваро.

Напомним, что ЦСКА ранее покинул главный тренер Марко Николич. Он возглавил греческий АЕК.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bobsoccer
logoЦСКА
logoСержиу Консейсау
logoФабио Каннаваро
logoФранческо Фарьоли
logoЛучано Спаллетти
Карел Герартс
logoПаулу Бенту
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
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