ЦСКА контактировал со Спаллетти, Консейсау, Фарьоли, Бенту. Очная встреча планируется с Герартсом – он показался гибким тренером (Bobsoccer)
ЦСКА проявляет интерес к нескольким европейским специалистам.
По информации Bobsoccer, московский клуб проработал множество вариантов, общался с известными специалистами из Португалии, Испании, Италии и других стран.
Клуб выходил на Лучано Спаллетти, Франческо Фарьоли, Сержиу Консейсау, Паулу Бенту и других специалистов.
Также отмечается, что Карел Герартс в общении показался наиболее гибким специалистом. С ним планируется очная встреча в ближайшее время.
Кроме этого, ранее появились данные об интересе к Фабио Каннаваро.
Напомним, что ЦСКА ранее покинул главный тренер Марко Николич. Он возглавил греческий АЕК.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bobsoccer
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