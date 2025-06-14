Канчельскис о Каннаваро в ЦСКА: «Непонятно, почему у нас только в последнюю очередь смотрят на российских тренеров. В Англии и Италии сначала смотрят на своих»

Андрей Канчельскис оценил возможное назначение Фабио Каннаваро в ЦСКА.

Ранее появилась информация , что московский клуб может назначить итальянского специалиста.

«Назначение Каннаваро в ЦСКА возможно. Почему нет? Не вижу ничего странного, если он станет главным тренером ЦСКА.

Российские клубы приглашают разных специалистов, и они все приезжают. У нас работает много хороших тренеров. Но всегда все зависит от руководителей клуба – они же предлагают контракт.

Наверное, есть какие-то плюсы в кандидатуре Каннаваро. Каждая кандидатура должна рассматриваться щепетильно: должны быть выделены плюсы и минусы.

Есть президент и совет директоров клуба, которые все будут решать. Но у нас больше смотрят на иностранцев, которые где-то играли и работали.

Непонятно, почему у нас всегда только в последнюю очередь смотрят на российских специалистов.

Если взять Англию и Италию, там сначала смотрят на своих, а потом только на иностранцев. У нас же все наоборот», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис .