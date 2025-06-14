Экс-тренер ЦСКА Николич возглавил АЕК

АЕК объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера.

Греческий клуб не уточнил деталей сделки.

Сообщалось, что контракт будет рассчитан на 2 года , а зарплата составит более 2 млн евро в год .

9 июня было объявлено о том, что Марко Николич покинул пост главного тренера ЦСКА .

Серб отработал один сезон в ЦСКА и выиграл Фонбет Кубок России. Ранее он возглавлял в России «Локомотив».

Изображение: x.com/AEK_FC_OFFICIAL