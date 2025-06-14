Экс-тренер ЦСКА Николич возглавил АЕК
АЕК объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера.
Греческий клуб не уточнил деталей сделки.
Сообщалось, что контракт будет рассчитан на 2 года, а зарплата составит более 2 млн евро в год.
9 июня было объявлено о том, что Марко Николич покинул пост главного тренера ЦСКА.
Серб отработал один сезон в ЦСКА и выиграл Фонбет Кубок России. Ранее он возглавлял в России «Локомотив».
Изображение: x.com/AEK_FC_OFFICIAL
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