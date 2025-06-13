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ЦСКА предлагал Николичу новый контракт после финала Кубка России («Матч ТВ»)

ЦСКА пытался удержать Марко Николича во главе команды.

По информации «Матч ТВ», московский клуб предложил сербскому специалисту новое соглашение спустя два дня после финала Фонбет Кубка России, который ЦСКА выиграл.

9 июня было объявлено о том, что Марко Николич покинул пост главного тренера ЦСКА.

Сообщалось, что специалист возглавит АЕК.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?25544 голоса
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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logoМатч ТВ
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