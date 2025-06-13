Мостовой о тренерах ЦСКА: «Почему бегут? Федотов отработал вроде, Николич тоже сезон. Марко винить не приходится, может, проблемы какие у него»

Александр Мостовой не считает, что Марко Николича стоит винить за уход из ЦСКА.

Ранее московский клуб покинул Марко Николич . Сообщалось, что сербский специалист возглавит АЕК.

«Почему бегут? Федотов отработал вроде, Николич тоже сезон поработал. Я не знаю, не могу сказать.

У каждого тренера есть определенные сложности, вот Николича винить тоже не приходится. Может, проблемы какие у него», – сказал бывший полузащитник сборной России.