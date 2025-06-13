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Мостовой о тренерах ЦСКА: «Почему бегут? Федотов отработал вроде, Николич тоже сезон. Марко винить не приходится, может, проблемы какие у него»

Александр Мостовой не считает, что Марко Николича стоит винить за уход из ЦСКА.

Ранее московский клуб покинул Марко Николич. Сообщалось, что сербский специалист возглавит АЕК. 

«Почему бегут? Федотов отработал вроде, Николич тоже сезон поработал. Я не знаю, не могу сказать.

У каждого тренера есть определенные сложности, вот Николича винить тоже не приходится. Может, проблемы какие у него», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?26081 голос
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
logoАлександр Мостовой
logoВладимир Федотов
logoМарко Николич
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
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