Николич будет зарабатывать более 2 млн евро в год в АЕК. В ЦСКА он получает 1,2 млн

Стало известно, сколько Марко Николич будет зарабатывать в АЕК.

По данным Sport24.gr, греческий клуб предлагает сербскому специалисту зарплату в размере более 2 млн евро за сезон.

По информации инсайдера Ивана Карпова, зарплата в АЕК составит 1,7 млн. В то время как его оклад в московском клубе составляет 1,2 млн за сезон.

АЕК должен выплатить ЦСКА 600 тысяч евро в качестве компенсации. Тогда серб сможет возглавить греческий клуб.