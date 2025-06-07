Николич будет зарабатывать более 2 млн евро в год в АЕК. В ЦСКА он получает 1,2 млн
Стало известно, сколько Марко Николич будет зарабатывать в АЕК.
По данным Sport24.gr, греческий клуб предлагает сербскому специалисту зарплату в размере более 2 млн евро за сезон.
По информации инсайдера Ивана Карпова, зарплата в АЕК составит 1,7 млн. В то время как его оклад в московском клубе составляет 1,2 млн за сезон.
АЕК должен выплатить ЦСКА 600 тысяч евро в качестве компенсации. Тогда серб сможет возглавить греческий клуб.
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Жаль, начинал перспективно
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Опубликовано: Sports
Источник: Sport24.gr
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