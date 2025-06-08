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Николич и АЕК согласовали 2-летний контракт. Официальное объявление – на следующей неделе (Mozzart Sport)

Марко Николич согласовал контракт с АЕК.

По информации Mozzart Sport, тренер подпишет с греческим клубом контракт на 2 года. В тренерский штаб АЕК войдут ассистенты Николича Радойе Смилянич и Александар Рогич, а также тренер по физподготовке Горан Башарич.

Ожидается, что АЕК официально объявит о назначении Николича в начале следующей недели.

Ранее сообщалось, что АЕК выплатит ЦСКА отступные в размере 600 тысяч евро за оставшийся год по контракту сербского специалиста.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2543 голоса
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mozzart Sport
logoЦСКА
logoМарко Николич
logoпремьер-лига Россия
logoАЕК
logoвысшая лига Греция
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