Николич и АЕК согласовали 2-летний контракт. Официальное объявление – на следующей неделе (Mozzart Sport)
Марко Николич согласовал контракт с АЕК.
По информации Mozzart Sport, тренер подпишет с греческим клубом контракт на 2 года. В тренерский штаб АЕК войдут ассистенты Николича Радойе Смилянич и Александар Рогич, а также тренер по физподготовке Горан Башарич.
Ожидается, что АЕК официально объявит о назначении Николича в начале следующей недели.
Ранее сообщалось, что АЕК выплатит ЦСКА отступные в размере 600 тысяч евро за оставшийся год по контракту сербского специалиста.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mozzart Sport
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