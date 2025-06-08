Николич и АЕК согласовали 2-летний контракт. Официальное объявление – на следующей неделе (Mozzart Sport)

Марко Николич согласовал контракт с АЕК.

По информации Mozzart Sport, тренер подпишет с греческим клубом контракт на 2 года. В тренерский штаб АЕК войдут ассистенты Николича Радойе Смилянич и Александар Рогич, а также тренер по физподготовке Горан Башарич.

Ожидается, что АЕК официально объявит о назначении Николича в начале следующей недели.

Ранее сообщалось , что АЕК выплатит ЦСКА отступные в размере 600 тысяч евро за оставшийся год по контракту сербского специалиста.