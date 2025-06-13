Денис Бояринцев: «Абаскаль заявляет, что «Спартак» был классным экспериментом – это вообще за гранью. Российские тренеры разочаровываются в профессии, считая, что это замкнутый круг»

Денис Бояринцев поделился мнением о доверии к российским футболистам и тренерам.

«Есть же другой пример Николича, который за время работы в ЦСКА наоборот доверял армейской молодежи. В «Динамо» тоже было неплохо у Лички, в «Локомотиве» у Галактионова.

А так пусть Станкович трудится на здоровье хоть 10 лет, главное, чтобы результат был. А иначе зачем все это?

В России сейчас много хороших специалистов, в том числе из бывших игроков, которые добиваются успеха в Первой и Второй лиге, но не получают шанс пролезть наверх.

Многие разочаровываются в профессии, считая, что это замкнутый круг. Поэтому надо развивать тренерский потенциал. Даже в Первой лиге сейчас работает немало иностранных специалистов – там они вообще непонятно зачем нужны. Если и там не развивать наших людей, то где?

Возвращаясь к Станковичу, хочу еще раз подчеркнуть, что у не испытываю никакой антипатии к нему. Вполне допускаю, что он перестроит команду, и в следующем сезоне мы увидим совсем другой «Спартак».

К слову, тот же Абаскаль работал два с половиной года в Москве, но эксперимент не удался. А потом он выходит, дает интервью, где заявляет, что «Спартак » был для него классным экспериментом. Это вообще за гранью.

А почему бы тогда со своими не экспериментировать? Это если говорить объективно. Я за то, чтобы продвигалась наша тренерская школа, чтобы был не один и не два специалиста», – главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев .