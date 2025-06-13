Мостовой об обучении на тренера: «Все сводится к одному: мяч – круглый, ворота – прямоугольные. Все схемы отработаны десятилетиями. Ничего нового не придумано»

Александр Мостовой рассказал об обучении на тренера.

«На самом деле, интересного было немало. Но в конечном итоге все сводится к одному: мяч – круглый, ворота – прямоугольные. Задача любого исполнителя в зависимости от позиции на поле – либо забить, либо не дать отличиться сопернику.

Понятно, существует куча различных принципов, но в любом случае все схемы отработаны десятилетиями. Ничего нового не придумано. Да, есть Лионель Месси, который способен взять мяч и обыграть пятерых. Ну так его боженька в голову поцеловал», – сказал экс-игрок сборной России.