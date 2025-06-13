Мостовой об эмоциях после получения тренерской лицензии: «Никаких. Но группа собралась отличная, все ребята футбольные»
Александр Мостовой рассказал об эмоциях после получения тренерской лицензии.
«Честно говоря, никаких. Помимо меня, в группе учились 20 человек, среди которых Динияр Билялетдинов, Андрей Аршавин, Олег Шатов, Дмитрий Сычев. Все получили лицензии в разное время, поскольку в разные даты начинали курс.
Сдали итоговые конспекты, и на этом обучение официально закончилось. А так эмоций было много. Группа собралась отличная. Все ребята футбольные, с чувством юмора. Время пролетело незаметно», - сказал экс-игрок сборной России.
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Жаль, начинал перспективно
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