Мостовой об эмоциях после получения тренерской лицензии: «Никаких. Но группа собралась отличная, все ребята футбольные»

Александр Мостовой рассказал об эмоциях после получения тренерской лицензии.

«Честно говоря, никаких. Помимо меня, в группе учились 20 человек, среди которых Динияр Билялетдинов, Андрей Аршавин, Олег Шатов, Дмитрий Сычев. Все получили лицензии в разное время, поскольку в разные даты начинали курс.

Сдали итоговые конспекты, и на этом обучение официально закончилось. А так эмоций было много. Группа собралась отличная. Все ребята футбольные, с чувством юмора. Время пролетело незаметно», - сказал экс-игрок сборной России.