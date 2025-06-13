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Мостовой не будет тренировать во Второй лиге: «Что там должен делать Мостовой? С ума посходили?! Разве Гвардиоле или Зидану приходилось опускаться на такой уровень?»

Александр Мостовой не будет тренировать в LEON Второй лиге.

«Нет. Что там должен делать Мостовой? С ума посходили?! Кого это устраивает, пусть там начинает.

Разве Хосепу Гвардиоле или Зинедину Зидану приходилось опускаться на такой уровень? Нет, им сразу доверили «Барселону» и «Реал» соответственно. Могу вам назвать еще массу других фамилий», – сказал экс-игрок сборной России.

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Опубликовано: Sports
Источник: RT
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