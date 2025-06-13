Мостовой готов возглавить 2Drots: «Если дадут хорошую зарплату, то рассмотрел бы»

Александр Мостовой рассмотрел бы предложение 2Drots возглавить команду.

«Если позвонят и скажут, что дадут хорошую зарплату, то тогда рассмотрел бы. Что плохого-то? Тем более никакого давления, все игры как товарищеские.

Там есть свой турнир? Ладно, да, там есть своя лига. Но можно же всегда сказать: «А что я сделаю, если они не профессионалы?» – сказал экс-игрок сборной России.

Напомним, Дмитрий Кузнецов покинул 2Drots. И.о. главного тренера стал Алан Гатагов .

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