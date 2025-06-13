Один из топ-клубов РПЛ лоббирует формат с 15 командами в чемпионате («РБ Спорт»)
Один из клубов РПЛ хочет сокращения чемпионата до 15 команд.
По данным «РБ Спорт», один из топ-клубов РПЛ лоббирует формат участников следующего сезоне чемпионата России из 15 клубов. РФС до сих пор не сообщил об исходе голосования членов бюро исполкома.
В начале июня состоялось общее собрание клубов РПЛ по вопросу замены «Химок», не получивших лицензию для участия в следующем сезоне Премьер-лиги. 13 клубов выступили за сохранение в лиге «Пари НН», уступившего «Сочи» в стыковых матчах. Мнение учитывается исполкомом РФС при принятии окончательного решения.
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Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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