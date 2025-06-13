Шавло о «Краснодаре» и «Зените»: «Разные по классу команды. Сине-бело-голубые по подбору игроков класснее, но поднаелись чемпионствами. Бразильцы начали карнавалить»

Сергей Шавло не считает «Краснодар» ровней «Зениту».

«Я бы не сказал, что «Краснодар» превосходит «Зенит» в чем-то. По классу это разные команды. Сине-бело-голубые по классу, по подбору игроков класснее.

«Быки» сделали выводы из сезона-2023/2024, когда они тоже были близки к чемпионству. Они не так рвутся в атаку, как раньше. Они стали более дисциплинированными. Они поняли, что 1:0 – это тоже счет и победа! Набрались опыта за несколько лет и заслуженно победили.

Мне кажется, игроки «Зенита» поднаелись этими чемпионствами. Все-таки шесть подряд побед – серьезное достижение. Бразильцы начали карнавалить и играть то так, то сяк. У них как раз не было стабильности, какая была у «Краснодара». Но у сине-бело-голубых самый сильный состав в нашем чемпионате. Здорово, что московские команды составили конкуренцию и отнимали у них очки», – отметил экс-гендиректор «Спартака».