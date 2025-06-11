Панюков о судействе с «Ахматом»: «Я знал, что «Урал» проиграет в Грозном. Там могут «убить» качественно, это было всегда»

Андрей Панюков высказался о судействе в выездных матчах в Грозном.

Ранее «Урал» уступил «Ахмату» (2:1, 0:2) по сумме двух матчей за право выступать в Мир РПЛ в следующем сезоне.

Затем ЭСК РФС признал, что судья Сергей Иванов ошибочно отменил гол екатеринбуржцев на 12-й минуте ответного стыкового матча.

«Играть в Грозном решающий матч... Я знал, что «Урал» проиграет. Там всегда очень тяжело играть со всех точек зрения. Судейство домашнее. Это было всегда.

Был бы я профессиональным футболистом, такого не сказал. Но сейчас я могу себе позволить это говорить. Я неоднократно играл в Грозном, там могут «убить» качественно», – сказал бывший форвард «Зенита» и «Урала».

Иванов об ошибочно отмененном голе «Урала» в стыках с «Ахматом»: «Судейство было необъективным, из-за этого гола мы потеряли место в РПЛ. Не думал, что ведущие судьи могут так себя вести»

Президент «Урала» Иванов о стыках с «Ахматом»: «Вы сами не видели, как нас судили обе игры? Против нас команда РПЛ, да еще решения не в нашу пользу. Так даже в 90-е годы не судили!»