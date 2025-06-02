Президент «Урала» Иванов о стыках с «Ахматом»: «Вы сами не видели, как нас судили обе игры? Против нас команда РПЛ, да еще решения не в нашу пользу. Так даже в 90-е годы не судили!»

Григорий Иванов высказал недовольство судейством в стыковых матчах с «Ахматом».

«Урал» уступил грозненцам (2:1, 0:2) по сумме двух матчей за право выступать в Мир РПЛ в следующем сезоне.

– Уже проанализировали матчи с «Ахматом»? К каким выводам пришли?

– А чего анализировать? Вы сами не видели? Вы не видели, как нас судили обе игры? Что мы могли сделать? Против нас команда РПЛ, да еще решения судьи в поле не в нашу пользу. Так еще и ВАР вмешивался... Ну что я должен сейчас рассказать? Мы первый матч должны были закончить со счетом 4:1! Понимаете? Если не 5:1. У нас гол отменили, пенальти не поставили.

В Грозном игрок «Ахмата » попадает нашему футболисту по лицу. Игра продолжается, судья показывает на точку. А почему не засчитали гол Аюпова? Где там Бобровский , который работал видеоарбитром, усмотрел офсайд Егорычева ? Как Егорычев мог повлиять на эпизод? Его даже рядом не было!

А вы мне про анализ... Ну пусть хоть раз нам дадут послушать, о чем говорит судья в поле с видеоарбитрами. Что они там ему советуют? Что-то ищут, ищут, ищут...

Ребята, так даже в 90-е годы не судили! Я не знаю, как футболистам объяснить. Они ничего не понимают. Руки опускаются! Ну вот что мне пацанам говорить?

– А почему «Урал» играл в стыках с «Ахматом», а не с «Оренбургом»? Ведь «Химкам» не дали лицензию, почему не подняли все команды РПЛ на одну строчку выше?

– Хороший вопрос. Но его надо не мне, наверное, задавать, а РФС. Почему наши футбольные власти не просчитали ситуацию с «Химками»? Почему мы играли с «Ахматом», а не с «Оренбургом»? Странный регламент, – сказал президент «Урала ».

Президент «Урала» Иванов о судействе с «Ахматом»: «Отменили гол, поставили «левый» пенальти. Мелкадзе ударил нашего защитника – это фол»

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